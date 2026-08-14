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Автоспорт

Альпин подготовил, но еще не предложил контракт Колапинто

Бриаторе оценивает ситуацию на трансферном рынке.
Вчера, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Альпин готов продлить контракт Франко Колапинто, пишет Марк Лимаше.

По информации журналиста, французская команда уже подготовила новое соглашение с аргентинцем по схеме 1+1.

Однако по настоянию Флавио Бриаторе команда пока не предлагала пилоту подписать новый контракт.

Функционер не против продления Колапинто, однако он хочет дождаться событий на трансферном рынке пилотов, чтобы сделать лучший ход.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл уже предложил новый контракт своему пилоту.

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