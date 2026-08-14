Альпин подготовил, но еще не предложил контракт Колапинто

Альпин готов продлить контракт Франко Колапинто, пишет Марк Лимаше.

По информации журналиста, французская команда уже подготовила новое соглашение с аргентинцем по схеме 1+1.

Однако по настоянию Флавио Бриаторе команда пока не предлагала пилоту подписать новый контракт.

Функционер не против продления Колапинто, однако он хочет дождаться событий на трансферном рынке пилотов, чтобы сделать лучший ход.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл уже предложил новый контракт своему пилоту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!