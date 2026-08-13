Ред Булл предложил Ферстапену новый долгосрочный контракт

Предложил Максу кучу денег, но он не верит в команду без Ньюи.

Ред Булл хочет сохранить Макса Ферстаппена и предложил ему новый пятилетний контракт на улучшенных финансовых условиях, передаёт YouTube-канал F1-Insider.

Отмечается, что нидерландец не хочет терять возможность досрочно расторгнуть соглашение в случае слабых результатов команды.

Следовательно, Ферстаппен предпочёл бы продлить контракт лишь на год и провести сезон‑2027 в Ред Булл, чтобы оценить конкурентоспособность болида.

Если команда не сможет предоставить ему машину для борьбы за победы и титул, Макс может рассмотреть уход. Среди возможных вариантов после 2027 года называют Мерседес, Макларен и Феррари.

Тем временем Ауди отказалась от обновлений в этом сезоне? всё ради мотора будущего.

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