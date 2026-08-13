iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл предложил Ферстапену новый долгосрочный контракт

Предложил Максу кучу денег, но он не верит в команду без Ньюи.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ред Булл хочет сохранить Макса Ферстаппена и предложил ему новый пятилетний контракт на улучшенных финансовых условиях, передаёт YouTube-канал F1-Insider.

Отмечается, что нидерландец не хочет терять возможность досрочно расторгнуть соглашение в случае слабых результатов команды.

Следовательно, Ферстаппен предпочёл бы продлить контракт лишь на год и провести сезон‑2027 в Ред Булл, чтобы оценить конкурентоспособность болида.

Если команда не сможет предоставить ему машину для борьбы за победы и титул, Макс может рассмотреть уход. Среди возможных вариантов после 2027 года называют Мерседес, Макларен и Феррари.

Тем временем Ауди отказалась от обновлений в этом сезоне? всё ради мотора будущего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Аджар заявил, что переход на новые болиды даёт ему шанс превзойти Ферстаппена Аджар заявил, что переход на новые болиды даёт ему шанс превзойти Ферстаппена
Ферстаппен удивил, назвав свое главное достижение в жизни Ферстаппен удивил, назвав свое главное достижение в жизни
Бывший советник Ред Булл разрушил надежды австрийской команды на титул-2026 Бывший советник Ред Булл разрушил надежды австрийской команды на титул-2026
Галатасараю предложили огромные деньги за Осимхена Галатасараю предложили огромные деньги за Осимхена

Видео

Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответная игра Динамо в квалификации ЛК и другие матчи
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа16:48
Галатасараю предложили огромные деньги за Осимхена
Европа16:43
Полузащитник Карпат отправился в аренду во второй польский дивизион
Киберспорт16:20
NaVi легко выиграли EPL Masters I
Европа15:55
Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ
Легкая атлетика15:10
Магучих и Геращенко уверенно вышли в финал Евро-2026 в прыжках в высоту
Формула 114:49
Ред Булл предложил Ферстапену новый долгосрочный контракт
Европа14:28
Манчестер Сити заключил новый контракт с основным вингером
Формула 114:16
Ауди отказалась от обновлений в этом сезоне
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют ответный матч с Карабахом в квалификации Лиги конференций
Европа13:45
Экс-игрок Динамо пополнил состав финалиста Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK