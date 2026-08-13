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Футбол

Манчестер Сити заключил новый контракт с основным вингером

Жереми Доку продолжил сотрудничество с "горожанами".
Сегодня, 14:28       Автор: Игорь Мищук
Жереми Доку подписал новый контракт / Manchester City
Жереми Доку подписал новый контракт / Manchester City

Манчестер Сити подписал новый контракт с одним из своих основных игроков Жереми Доку.

О продлении сотрудничества с бельгийским вингером "горожане" объявили на своем официальном сайте.

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Обновленный договор 24-летнего футболиста с английским клубом будет рассчитан до июня 2031 года.

Напомним, что Доку перешел в Манчестер Сити из французского Ренна летом 2023 года. За это время он провел за "горожан" 131 матч во всех турнирах, отличившись 22 голами и 34 результативными передачами.

С Манчестер Сити бельгиец становился чемпионом, а также выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити продлил контракт с ключевым защитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Жереми Доку

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