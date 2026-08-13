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Футбол

Ла Лига становится первым чемпионатом с технологией Connected Ball

Как на ЧМ.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Мяч с технологией Connected Ball / Getty Images
Мяч с технологией Connected Ball / Getty Images

С сезона-2026/27 во всех матчах Ла Лиги будут использоваться мячи с технологией Connected Ball. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Испании.

Встроенный датчик в режиме реального времени будет фиксировать положение мяча и точный момент каждого касания.

Добавим, что система интегрируется с ВАР и полуавтоматическим определением офсайда, помогая арбитрам точнее принимать решения в спорных эпизодах при офсайдах, игре рукой, рикошетах, угловых и двойных касаниях.

Теперь Ла Лига станет первым национальным чемпионатом, внедрившим технологию во всех матчах.

Тем временем президент ФИФА взвешивает увеличение числа участников чемпионата мира.

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