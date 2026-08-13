Кристал Пэлас усилился нападающим

Клуб может выкупить его после сезона.

Кристал Пэлас объявил о возвращении Эванна Гессана.

Ивуарийский нападающий вновь будет выступать на правах сезонной аренды из Астон Виллы с возможностью выкупа, передает пресс-служба команды.

Напомним, что Гессан провёл в Кристал Пэлас вторую половину прошлого сезона, а в составе он провёл 21 матч во всех турнирах, забил два мяча, после чего в январе отправился в аренду.

За время в Кристал Пэлас он сыграл 14 матчей, забил два гола и помог команде выиграть Лигу конференций.

Тем временем Луис Энрике превзошёл Зидана по победам в еврокубках.

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