Брентфорд с Ярмолюком спасся от поражения

В концовке матча "пчелы" могли и вырвать победу.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Брентфорд - Кристал Пэлас / Getty Images

В воскресенье, 17 мая, Брентфорд принимал дома Кристал Пэлас. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Сразу после стартового свистка Сарр упал в штрафной хозяев, и после долгого разбора VAR арбитр все же поставил пенальти. Сам же сенегалец и открыл счет.

В течение всего тайма "орлы" сильно давили соперника, но лишь усилиями Келлехера и створа ворот счет не увеличился. А в концовке Уаттара наконец сумел сравнять счет чуть ли не в первом же моменте Брентфорда.

Со стартом второго тайма Уортон снова вывел свою команду вперед. И уже после этого Кристал Пэлас отдал мяч сопернику, а сам сел в оборону. Брентфорд мало что мог сделать, но в самом конце матча все тот же Уаттара снова сравнял счет.

В компенсированные 10 минут матча Брентфорд имел несколько моментов вырвать победу, но удача была не на их стороне.

Брентфорд - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Уаттара, 40, 88 - Сарр (пенальти), 6, Уортон, 52

