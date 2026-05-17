Ферстаппен упустил победу на 24 часах Нюрбургринга

Авто экипажа нидерландца столкнулось с технической проблемой.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images

Экипаж Мерседес с Максом Ферстаппеном упустил победу в 24 часа Нюрбургринга.

За четыре часа до финиша гонки Мерседес №3 (Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья) уверенно лидировал в гонке.

Однако столкнулся с технической проблемой, из-за которой надолго застрял в боксах. В итоге авто починили, и Хункаделья довел гонку до финиша на 38-й позиции.

Победителем заезда стал Мерседес №№80 (Маро Энгель, Максим Мартен, Фабиан Шиллер, Лука Штольц), выиграв у соперников пару минут.

Стоит отметить, что это первая победа для немецкого автопроизводителя с 2016 года.

