Форд хочет привлечь Ферстаппена в WEC

Марк Рашбрук заинтересован в переходе Макса под его бренд.

Гоночное подразделение Форд рассматривает возможность приглашения Макса Ферстаппена для участия в "24 часах Ле-Мана".

По имеющейся информации, команда дебютирует в WEC только в 2027 году, однако они хотят подписать нидерландца на долгосрочную перспективу.

Отмечается, что глава Форд Марк Рашбрук заинтересован в том, чтобы Макс Ферстаппен в будущем выступал на технике их бренда и в GT-сериях.

Добавим, что пока конкретных договорённостей с пилотом не существует, ведь гонщик Ред Булл больше сосредоточен на Формуле-1 и собственных проектах в гонках на выносливость.

