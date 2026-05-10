Форд хочет привлечь Ферстаппена в WEC

Марк Рашбрук заинтересован в переходе Макса под его бренд.
Сегодня, 11:57       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images

Гоночное подразделение Форд рассматривает возможность приглашения Макса Ферстаппена для участия в "24 часах Ле-Мана".

По  имеющейся информации, команда дебютирует в WEC только в 2027 году, однако они хотят подписать нидерландца на долгосрочную перспективу.

Отмечается, что глава Форд Марк Рашбрук заинтересован в том, чтобы Макс Ферстаппен в будущем выступал на технике их бренда и в GT-сериях.

Добавим, что пока конкретных договорённостей с пилотом не существует, ведь гонщик Ред Булл больше сосредоточен на Формуле-1 и собственных проектах в гонках на выносливость.

К слову, менеджер  Пиастри сообщил, перейдёт ли его клиент в Ред Булл.

