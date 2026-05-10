Челси может пригласить на пост тренера своего бывшего игрока

Челси продолжает искать нового тренера на следующий сезон и нацелился на своего бывшего защитника.

Речь идет о Филипе Луисе, который защищал цвета "синих" в сезоне-2014/15, а сейчас работает тренером.

Последним клубом, который он возглавлял, был бразильский Фламенго, где он работал с лета 2019 года по март 2026-го. Сейчас 40-летний наставник находится без работы.

In #Chelsea’s short list for the manager role there is also former Flamengo’s coach #FilipeLuis, who has played for #CFC in the season 2014/15. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 10, 2026

Отмечается, что Челси добавил его имя в шорт-лист тренеров, однако еще не связывался с ним касательно возможного сотрудничества.

