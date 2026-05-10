Дана Уайт вручил Амосову солидный денежный бонус за победу

В ночь на 10 мая прошёл бой Ярослава Амосова против испанца Хоэля Альвареса в рамках турнира UFC 328.

Украинец без проблем справился с оппонентом, и за его выступление в октагоне глава UFC Дана Уайт вручил Амосову денежный бонус, пишет пресс-служба.

Вознаграждение за выступление вечера составило 100 тысяч долларов. Добавим, что помимо Ярослава такую сумму получили Джим Миллер, Джошуа Ван и Тацуро Тайра.

Также отметим, что для украинского бойца этот бой стал вторым в UFC, и во второй раз он завершился его победой.

К слову, помимо поединка Амосова в октагон выходил российский боец против представителя США Шона Стрикленда.

