Плей-офф НБА: Кливленд победил Детройт, Оклахома разгромила Лейкерс
В ночь на воскресенья, 10 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 9 мая
Кливленд – Детройт – 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28)
Счет в серии – 1-2
Кливленд: Митчелл (35 + 9 подборов), Харден (19 + 7 передач), Аллен (18), Э. Мобли (13 + 9 подборов), Вейд (3) – стартовый состав; Шрёдер (11), Струс (7), Меррилл (7), Тайсон (3).
Детройт: Каннингем (27 + 10 подборов + 10 передач + 8 потерь), Харрис (21), Д. Робинсон (15 + 5 перехватов), Дюрен (11), Томпсон (9 + 7 подборов) – стартовый состав; Рид (11), Леверт (6), Стюарт (4), Грин (3), Дженкинс (2), Холланд (0).
Лейкерс – Оклахома – 108:131 (25:31, 34:26, 20:33, 29:41)
Счет в серии – 0-3
Лейкерс: Хатимура (21), Джеймс (19 + 8 передач), Ривз (17 + 9 передач + 5 потерь), Смарт (10), Эйтон (10) – старт; Кеннард (18), Смит (6), Тьеро (4+8 подборов), Джеймс-младший (2), Хейс (1), Кнехт (0), Клебер (0).
Оклахома: Митчелл (24 + 10 передач), Гилджес-Александер (23 + 9 передач), Холмгрен (18 + 9 подборов), Хартенштайн (12 + 9 подборов), Дорт (10) – старт; Уоллес (16), Джо (12), Карузо (6), Виггинс (4), Маккейн (3), Джейлин Уильямс (3), К. Уильямс (0), Топич (0).
