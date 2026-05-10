Стрикленд отобрал пояс у российского бойца

Чимаев не смог защитить титул UFC.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
Стриклэнд - Чимаева / Getty Images
В ночь на 10 мая на турнире UFC 328 состоялся бой между российским бойцом, выступающим за ОАЭ, Хамзат Чимаев и американцем Шон Стриклэнд. Хамзату не удалось защитить титул чемпиона UFC.

Бойцы провели в октагоне все пять раундов. Уже в первом раунде Чимаев пытался провести удушающий приём со спины, однако американец сумел защититься.

Во втором и третьем раундах у Хамзата практически ничего не получалось, инициативой полностью завладел Стриклэнд. Лишь в четвёртом и пятом раундах между бойцами произошла настоящая "перестрелка", однако она не привела ни к чему серьёзному.

По решению судей победителем встречи стал Шон Стриклэнд, который теперь является двукратным чемпионом организации.

К слову, на этом же турнире в Ньюарке (США) свой бой провёл Ярослав Амосов против испанского соперника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шон стрикленд Хамзат Чимаев

