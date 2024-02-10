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Блогер Джейк Пол вызвал на бой бывшего чемпиона UFC

Стрикленд уже дал свой ответ.
Сегодня, 13:24
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Начинающий боксер Джейк Пол раскритиковал бывшего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда за спарринг со стримером.

"Шон, тебе должно быть стыдно за то, что ты побил Sneako вот так. Ты ужасно боксируешь и что-то можешь только с неумехами.

Я закажу тебе самолет в Пуэрто-Рико и заплачу миллион долларов (это половина твоего состояния), если ты сможешь побить меня".

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"Если проиграешь, тебе придется набить тату. Но, я думаю, ты найдешь причину слиться", − написал в соцсетях Пол.

В свою очередь Стрикленд напомнил блогеру о недавнем поражении от Томми Фьюри.

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