UFC 297: дю Плесси победил Стрикленда и стал чемпионом в среднем весе
В ночь на воскресенье, 21 января, в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся турнир UFC 297.
Главным событием вечера стал поединок за звание чемпиона промоушена в среднем весе между обладателем титула Шоном Стриклендом (28-6) и претендентом Дрикусом дю Плесси (21-2).
Бойцы обменялись инициативой в стартовых раундах: в первом лучше проявил себя чемпион, во втором уже южноафриканец был активнее. Однако именно у дю Плесси появилась огромная гематома возле левого глаза.
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В третьей пятиминутке Стрикленд не стал возвращать себе преимущество, работая вторым номером. Кто-то может сказать, что он даже был слишком пассивен.
В четвертом раунде дю Плесси отдал должок американцу, разбив тому лицо и оформив несколько успешных тейкдаунов. Ситуация для чемпиона становилась критической.
FINAL. ROUND. IS. NOW. 🚨— UFC (@ufc) January 21, 2024
[ Watch NOW on @ESPNPlus PPV | #UFC297 ] pic.twitter.com/nYTPaVN5OL
К сожалению, решающий раунд не привел ни к чему захватывающему. За полминуты до конца боя Стрикленд попытался пойти в атаку, но ничего существенного не произошло.
В итоге раздельным решением судей победу одержал Дрикус дю Плесси, ставший новым чемпионом UFC в среднем весе.
After 5 rounds @DricusDuPlessis gets the split decision and is YOUR NEW middleweight champion 🏆#UFC297 pic.twitter.com/xyR1Bsn2Fa— UFC (@ufc) January 21, 2024
NEW CHAMP ALERT 🚨#UFC297 | @DricusDuPlessis pic.twitter.com/qExDirZg61— UFC (@ufc) January 21, 2024
Во время послематчевого интервью 30-летний новоиспеченный чемпион вызвал на поединок бывшего обладателя титула Исраэля Адесанью, который проиграл пояс как раз-таки Стрикленду в сентябре 2023 года.
Du Plessis wants @StyleBender next 👀#UFC297 | @DricusDuPlessis pic.twitter.com/W3y6BeAAHT— UFC (@ufc) January 21, 2024
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