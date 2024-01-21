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UFC 297: дю Плесси победил Стрикленда и стал чемпионом в среднем весе

Теперь южноафриканец хочет встретиться с тем, у кого его оппонент отобрал чемпионский титул.
Сегодня, 10:05
Дрикус дю Плесси / Getty Images
Дрикус дю Плесси / Getty Images

В ночь на воскресенье, 21 января, в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся турнир UFC 297.

Главным событием вечера стал поединок за звание чемпиона промоушена в среднем весе между обладателем титула Шоном Стриклендом (28-6) и претендентом Дрикусом дю Плесси (21-2).

Бойцы обменялись инициативой в стартовых раундах: в первом лучше проявил себя чемпион, во втором уже южноафриканец был активнее. Однако именно у дю Плесси появилась огромная гематома возле левого глаза.

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В третьей пятиминутке Стрикленд не стал возвращать себе преимущество, работая вторым номером. Кто-то может сказать, что он даже был слишком пассивен.

В четвертом раунде дю Плесси отдал должок американцу, разбив тому лицо и оформив несколько успешных тейкдаунов. Ситуация для чемпиона становилась критической.

К сожалению, решающий раунд не привел ни к чему захватывающему. За полминуты до конца боя Стрикленд попытался пойти в атаку, но ничего существенного не произошло.

В итоге раздельным решением судей победу одержал Дрикус дю Плесси, ставший новым чемпионом UFC в среднем весе.

Во время послематчевого интервью 30-летний новоиспеченный чемпион вызвал на поединок бывшего обладателя титула Исраэля Адесанью, который проиграл пояс как раз-таки Стрикленду в сентябре 2023 года.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием турниров и боев спортивных организаций UFC, Bellator и WWFC.

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