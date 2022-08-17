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Бои без правил: расписание боев и турниров

Представляем вашему вниманию расписание турниров и боев спортивных организаций UFC, Bellator и WWFC.
Сегодня, 16:06
ufc.com
ufc.com
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Смешанные единоборства все больше и больше набирают популярность, а UFC продолжает радовать фанатов прекрасными шоу.

ISPORT представляет расписание ближайших поединков в рамках лучших турниров ММА.          

20 августа

UFC 278 "Vivint Arena"
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США

Камару Усман (20-1) - Леон Эдвардс (19-3)     
Бой за титул UFC в полусреднем весе 

Жозе Алдо (31-7) - Мераб Двалишвили (14-4)
Пауло Коста (13-2) - Люк Рокхолд (16-5)
Амир Альбази (14-1) - Франсиско Фигередо (13-4-1)
Александр Романов (16-0) - Марчин Тыбура (22-7)
Леонардо Сантос (18-5-1) - Джаред Гордон (18-5)
Ву Янань (12-5) - Люси Пудилова (13-7)
Тайсон Педро (8-3) - Гарри Хансакер (7-5)
Виктор Альтамирано (10-2) - Даниэль Ласерда (11-3)
Цилэн Аожи (23-11) - Джей Перрин (10-5)
Эй-Джей Флетчер (9-1) - Анге Луса (8-3)
Шон Вудсон (9-1) - Луис Салдана (16-7)

3 сентября

UFC FIGHT NIGHT "Accor Arena"
Париж, Франция

Роберт Уиттакер (23-6) - Марвин Веттори (18-5-1)
Сирил Ган (10-1) - Тай Туиваса (14-3)
Кэтлин Чукагян (18-4) - Манон Фьоро (9-1)
Махмуд Мурадов (25-7) - Абусупиян Магомедов (24-4-1)
Алессио Ди Кирико (13-6) - Роман Копылов (8-2)
Айлин Перес (6-1) - Зара Фэйрн дос Сантос (6-4)

10 сентября

UFC "UFC Apex",
Лас-Вегас, штат Невада, США

Асхаб Чимаев (11-0) - Нейт Диаз (23-13)
Шамиль Абдурахимов (20-7) - Жаилтон Алмейда (16-2)
Норма Дюмон (7-2) - Даниэль Вульф (1-0)
Тревин Джайлс (14-4) - Орион Косце (7-1)
Николас Мотта (12-4) - Кэмерон Ванкэмп (15-6-1)

17 сентября

UFC FIGHT NIGHT "UFC Apex",
Лас-Вегас, штат Невада, США 

Кори Сэндхаген (14-4) - Ядун Сун (19-5-1)
Гига Чикадзе (14-3) - Содик Юсуфф (12-2)

22 октября

UFC 280 "Etihad Arena",
остров Яс, Абу-Даби, ОАЭ

Чарльз Оливейра (33-8) - Ислам Махачев (22-1)
Бой за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе

Алджамейн Стерлинг (21-3) - Ти Джей Диллашоу (17-4)   
Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Шон О’Мэлли (15-1) - Петр Ян (16-4)

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