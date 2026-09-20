Сохранил пояс: Джошуа Ван победил Алешандре Пантожу в главном бою UFC 331

Представитель Мьянмы во второй раз отстоял чемпионский пояс в легчайшем весе, выиграв реванш единогласным решением судей.

В Лос-Анджелесе прошел турнир UFC 331, главным событием которого стал титульный реванш. 24-летний Джошуа Ван успешно защитил чемпионский пояс, уверенно победив опытного бразильца Алешандре Пантожу единогласным решением судей (50:45, 49:46, 49:47).

В их первой встрече в декабре прошлого года Пантожа сломал руку в стартовом раунде и лишился титула. В этот раз Ван доминировал на протяжении всех пяти раундов, а в заключительной пятиминутке взвинтил темп и отправил бразильца в нокдаун.

JOSHUA VAN DROPS ALEXANDRE PANTOJA IN THE 5TH ROUND 🤯 #UFC331pic.twitter.com/VxtzCY5k41 — Championship Rounds (@ChampRDS) September 20, 2026

Для представителя Мьянмы это уже вторая успешная защита пояса после майской победы над Тацуро Тайрой.

Напомним, что промоутер Фьюри сообщил о скором анонсе боя с Джошуа.

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