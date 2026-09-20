Рафинья повторил рекорд Суареса и превзошел Месси

В матче 7-го тура Ла Лиги против Севильи бразилец оформил идеальный хет-трик, а каталонцы победили со счетом 3:1. Рафинья получил передачу от Андреаса Кристенсена и отправил мяч в сетку. После перерыва бразилец продолжил свое шоу. На 52-й минуте он откликнулся на подачу Ламина Ямаля и головой вывел каталонцев вперед. А в концовке встречи Рафинья оформил хет-трик, снова воспользовавшись передачей Ямаля.

Таким образом, бразилец забил правой ногой, головой и левой — это так называемый “идеальный хет-трик”. Рафинья стал лишь вторым игроком Барселоны за последние 20 лет, которому удалось оформить подобное комбо в Ла Лиге. Ранее это делал Луис Суарес в 2015 году.

При этом вингер уже второй матч подряд забивает три гола. Посреди недели в 6-м туре чемпионата он также оформил хет-трик в поединке против Расинга, который завершился разгромом со счетом 7:2.

Всего после семи туров испанского первенства на счету бразильца уже 12 голов. Это больше, чем было у Лионеля Месси после такого же количества матчей в сезоне-2017/18 — тогда аргентинец отличился 11 раз. Рекорд XXI века пока принадлежит Криштиану Роналду: в сезоне-2014/15 он забил 13 голов за первые семь туров.

Напомним, до этого бразилец повторил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые единственные в XXI веке забили по 10 голов в стартовых семи турах Ла Лиги.

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