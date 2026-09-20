iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рафинья повторил рекорд Суареса и превзошел Месси

Рафинья продолжает выдавать невероятный старт сезона за Барселону.
Сегодня, 10:14       Автор: Сергей Носенко
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

В матче 7-го тура Ла Лиги против Севильи бразилец оформил идеальный хет-трик, а каталонцы победили со счетом 3:1. Рафинья получил передачу от Андреаса Кристенсена и отправил мяч в сетку. После перерыва бразилец продолжил свое шоу. На 52-й минуте он откликнулся на подачу Ламина Ямаля и головой вывел каталонцев вперед. А в концовке встречи Рафинья оформил хет-трик, снова воспользовавшись передачей Ямаля. 

Таким образом, бразилец забил правой ногой, головой и левой — это так называемый “идеальный хет-трик”. Рафинья стал лишь вторым игроком Барселоны за последние 20 лет, которому удалось оформить подобное комбо в Ла Лиге. Ранее это делал Луис Суарес в 2015 году. 

При этом вингер уже второй матч подряд забивает три гола. Посреди недели в 6-м туре чемпионата он также оформил хет-трик в поединке против Расинга, который завершился разгромом со счетом 7:2. 

Всего после семи туров испанского первенства на счету бразильца уже 12 голов. Это больше, чем было у Лионеля Месси после такого же количества матчей в сезоне-2017/18 — тогда аргентинец отличился 11 раз. Рекорд XXI века пока принадлежит Криштиану Роналду: в сезоне-2014/15 он забил 13 голов за первые семь туров.

Напомним, до этого бразилец повторил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые единственные в XXI веке забили по 10 голов в стартовых семи турах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рекорд Ла Лига Рафинья Алькантара

Статьи по теме

Барселона собирается продлить контракт с Рафиньей Барселона собирается продлить контракт с Рафиньей
Ла Лига-2026/27, анонс 6-го тура: Барселона примет Расинг, Реал отправится к Эльче. Ла Лига-2026/27, анонс 6-го тура: Барселона примет Расинг, Реал отправится к Эльче.
Реал разобрался с Райо Вальекано в мадридском дерби Реал разобрался с Райо Вальекано в мадридском дерби
Выходца из Барсы подозревают в присвоении €567 тысяч после матча с россией Выходца из Барсы подозревают в присвоении €567 тысяч после матча с россией

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: Харьков победил Буковину, Динамо справилось с Зарей
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс10:45
Сохранил пояс: Джошуа Ван победил Алешандре Пантожу в главном бою UFC 331
Европа10:14
Рафинья повторил рекорд Суареса и превзошел Месси
Европа09:44
Бавария простилась с легендарным ассистентом тренера
Украина09:30
Шахтер - ЛНЗ: анонс матча чемпионата Украины
Теннис09:17
Третья ракетка Украины отдаст более двух миллионов гривен с US Open
Другие страны08:51
Экс-игрок сборной Англии попал под каток на разминке в Таиланде: видео
Европа08:20
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
Европа00:00
Хет-трик Рафиньи принес Барселоне победу над Севильей
Вчера, 23:30
Европа23:30
Звезда Барселоны повторил достижение Месси и Роналду
Формула 122:45
Кадиллак рассчитывает установить новый двигатель в Баку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK