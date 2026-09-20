Хет-трик Рафиньи принес Барселоне победу над Севильей

В субботу, 19 сентября, Севилья принимала дома Барселону.

Барселона попробовала забить быстрый гол, но удар Ямаля пришелся в штангу. А вскоре неожиданно счет открыла Севилья после идеального завершения Фофана.

Но уже через три минуты Рафинья сравнял счет. А до конца тайма ни одна из команд не смогла ничего создать и ушли на перерыв.

Со стартом второго тайма снова в центре внимания оказался бразилец. Рафинья отклинулся на передачу Ямаля и вколотил второй мяч.

Вскоре эта парочка сообразила и третий гол, подарив своему клубу три очка.

Статистика матча Севилья - Барселона 7-го тура Ла Лиги

Севилья - Барселона 1:3

Голы: Фофана, 19 - Рафинья, 22, 52, 69

Ожидаемые голы (xG): 0.45 - 3.26

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 7 - 24

Удары в створ: 3 - 7

Угловые: 1 - 3

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