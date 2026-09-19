Брайтон неожиданно легко разобрался с Арсеналом

В субботу, 19 сентября, Брайтон принимал дома Арсенал.

Командам особенно не понадобилось времени на разогрев, потому сразу же пошли моменты. Сначала Костулас, а затем Гимараеш вполне могли открывать счет.

Арсенал имел небольшое преимущество на поле, но "чайки" атаковали гораздо острее, и уже на 31-й минуте Паскаль Гросс открыл счет. А еще до конца тайма Костулас оформил второй гол, нанеся пушечный удар точно в нижний угол ворот.

Во втором тайме Брайтону также не понадобилось много времени на гол. Андрес точно завершил подачу с углового, доведя счет до 3:0. А у Арсенала мало что получилось в атаке, так что отыграть даже один гол было непросто.

В итоге "чайки" оформили очень уверенную победу и поднялись на третью строчку АПЛ.

Статистика матча Брайтон - Арсенал 5-го тура АПЛ

Брайтон - Арсенал 3:0

Голы: Гросс, 31, Костулас, 45, Андрес, 57

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 1.48

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 5 - 6

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