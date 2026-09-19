Брайтон неожиданно легко разобрался с Арсеналом
В субботу, 19 сентября, Брайтон принимал дома Арсенал.
Командам особенно не понадобилось времени на разогрев, потому сразу же пошли моменты. Сначала Костулас, а затем Гимараеш вполне могли открывать счет.
Арсенал имел небольшое преимущество на поле, но "чайки" атаковали гораздо острее, и уже на 31-й минуте Паскаль Гросс открыл счет. А еще до конца тайма Костулас оформил второй гол, нанеся пушечный удар точно в нижний угол ворот.
Во втором тайме Брайтону также не понадобилось много времени на гол. Андрес точно завершил подачу с углового, доведя счет до 3:0. А у Арсенала мало что получилось в атаке, так что отыграть даже один гол было непросто.
В итоге "чайки" оформили очень уверенную победу и поднялись на третью строчку АПЛ.
Статистика матча Брайтон - Арсенал 5-го тура АПЛ
Брайтон - Арсенал 3:0
Голы: Гросс, 31, Костулас, 45, Андрес, 57
Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 1.48
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 5 - 6
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