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Футбол

Брайтон неожиданно легко разобрался с Арсеналом

"Чайки" практически не дали шансов действующим чемпионам.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Брайтон / Getty Images
Брайтон / Getty Images

В субботу, 19 сентября, Брайтон принимал дома Арсенал.

Командам особенно не понадобилось времени на разогрев, потому сразу же пошли моменты. Сначала Костулас, а затем Гимараеш вполне могли открывать счет.

Арсенал имел небольшое преимущество на поле, но "чайки" атаковали гораздо острее, и уже на 31-й минуте Паскаль Гросс открыл счет. А еще до конца тайма Костулас оформил второй гол, нанеся пушечный удар точно в нижний угол ворот.

Во втором тайме Брайтону также не понадобилось много времени на гол. Андрес точно завершил подачу с углового, доведя счет до 3:0. А у Арсенала мало что получилось в атаке, так что отыграть даже один гол было непросто.

В итоге "чайки" оформили очень уверенную победу и поднялись на третью строчку АПЛ.

Статистика матча Брайтон - Арсенал 5-го тура АПЛ

Брайтон - Арсенал 3:0
Голы: Гросс, 31, Костулас, 45, Андрес, 57

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 1.48
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 5 - 6

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