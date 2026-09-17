Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Мексиканский боксер в Испании готовится к ближайшему бою в компании украинца.

Бывший бесспорный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потренировался в компании экс-абсолюта суперсреднего дивизиона Сауля Альвареса.

Мексиканский боксер перед своим возвращением в ринг сейчас работает в тренировочном лагере в Испании в зале, который для своей подготовки к боям также использовал украинец.

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Усик в соцсетях опубликовал видео, на котором они с Канело вместе выполняют беговую работу на соседних дорожках.

IRON SHARPENS IRON 💪



Canelo Alvarez in the gym with Oleksandr Usyk ahead of his title challenge vs Christian Mbilli 🏆#CaneloMbilli | October| Live on DAZN 📺 pic.twitter.com/chhJjD9GUQ — Ring Magazine (@ringmagazine) September 16, 2026

Напомним, что у Альвареса на 31 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде запланирован поединок против чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли.

Ранее сообщалось, что следующий бой Усика может стать не последним, поскольку команда боксера рассматривает вариант трилогии с Тайсоном Фьюри.

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