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Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Мексиканский боксер в Испании готовится к ближайшему бою в компании украинца.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес и Александр Усик / Getty Images
Сауль Альварес и Александр Усик / Getty Images

Бывший бесспорный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потренировался в компании экс-абсолюта суперсреднего дивизиона Сауля Альвареса.

Мексиканский боксер перед своим возвращением в ринг сейчас работает в тренировочном лагере в Испании в зале, который для своей подготовки к боям также использовал украинец.

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Усик в соцсетях опубликовал видео, на котором они с Канело вместе выполняют беговую работу на соседних дорожках.

Напомним, что у Альвареса на 31 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде запланирован поединок против чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли.

Ранее сообщалось, что следующий бой Усика может стать не последним, поскольку команда боксера рассматривает вариант трилогии с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес

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Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

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