Уордли ответил Усику на критику его джеба

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Фабио Уордли отреагировал на замечания Александра Усика по поводу его работы джебом.

Ранее украинец раскритиковал Уордли после первого боя с Даниэлем Дюбуа. Усик обратил внимание на то, что британец практически не использовал джеб.

"Я не могу игнорировать его слова с учетом всего, чего он добился, его опыта и подготовки. Но я не он. У меня не было той школы, которая была у него, такого опыта и столько времени в боксе", — сказал Уордли.

Британец также пообещал учесть замечания Усика и поработать над своим джебом.

"Мистер Усик, я работаю над своим джебом. Обещаю", — добавил Уордли.

'𝗠𝗿 𝗨𝘀𝘆𝗸, 𝗜'𝗺 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗺𝘆 𝗷𝗮𝗯... 𝗜 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲!" 😄@FabioWardley takes on Usyk's jab advice 🧠#DuboisWardley2 | Oct 17 | Exclusively live on DAZN 🤳 pic.twitter.com/XXc4KYlMeA — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 15, 2026

Первый бой Вордли и Дюбуа состоялся 9 мая в Манчестере. Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Реванш запланирован на 17 октября в Лондоне на арене O2.

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