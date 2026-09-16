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Уордли ответил Усику на критику его джеба

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Фабио Уордли отреагировал на замечания Александра Усика по поводу его работы джебом.
Сегодня, 20:32       Автор: Сергей Носенко
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Ранее украинец раскритиковал Уордли после первого боя с Даниэлем Дюбуа. Усик обратил внимание на то, что британец практически не использовал джеб.

"Я не могу игнорировать его слова с учетом всего, чего он добился, его опыта и подготовки. Но я не он. У меня не было той школы, которая была у него, такого опыта и столько времени в боксе", — сказал Уордли.

Британец также пообещал учесть замечания Усика и поработать над своим джебом.

"Мистер Усик, я работаю над своим джебом. Обещаю", — добавил Уордли.

Первый бой Вордли и Дюбуа состоялся 9 мая в Манчестере. Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Реванш запланирован на 17 октября в Лондоне на арене O2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фабио Уордли

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