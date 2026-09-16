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Футбол

"До сих пор ждем извинений": Мареска прокомментировал победу в дерби

В этот раз удача улыбнулась "горожанам".
Сегодня, 18:01       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска прокомментировал победу в манчестерском дерби.

Напомним, что "горожане" вырвали минимальную победу, хотя после матча АПЛ признала, что гол Холанда был ошибочно засчитан.

Тем не менее Мареска заявил, что его клубу просто повезло так же, как Манчестер Юнайтед повезло в дерби против них в 2023 году.

Иногда все складывается в твою пользу, иногда – против тебя. Три года назад, когда я тоже работал в Манчестер Сити, точно такая же ситуация произошла в игре против Манчестер Юнайтед. Мы тогда проиграли дерби.

Тот гол был засчитан не по правилам, если помните. Честно говоря, никто не извинился. Мы до сих пор ждем извинений за тот гол.

Бывает, что удача на твоей стороне, а бывает – отворачивается. Таков футбол

Ранее также сообщалось, что бывшему футболиста Манчестер Сити грозит тюрьма.

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