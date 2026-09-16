Формула-1 объяснила решение провести спринт в Монако

Формула-1 объяснила свое решение провести спринт в Монако в будущем сезоне.

Такое решение вызвало вопросы у многих, включая болельщиков и экспертов. Но серия убеждена, что это пойдет уикэнду на пользу.

Формула-1 объяснила, что таким образом ожидает большей непредсказуемости от этапа. Одна практика не позволит командам подготовиться к заезду полноценно.

К тому же группы лидеров в спринте и в гонке могут разными, что также придаст этапу интереса.

Также руководство, опираясь на популярность именно квалификации в Монако, решило, что проведение двух квалификаций повысит интерес зрителей к уикэнду.

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