iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 объяснила решение провести спринт в Монако

Руководство рассчитывает сделать этап интересней.
Сегодня, 17:26       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Монако / Getty Images
Гран-при Монако / Getty Images

Формула-1 объяснила свое решение провести спринт в Монако в будущем сезоне.

Такое решение вызвало вопросы у многих, включая болельщиков и экспертов. Но серия убеждена, что это пойдет уикэнду на пользу.

Формула-1 объяснила, что таким образом ожидает большей непредсказуемости от этапа. Одна практика не позволит командам подготовиться к заезду полноценно.

К тому же группы лидеров в спринте и в гонке могут разными, что также придаст этапу интереса.

Также руководство, опираясь на популярность именно квалификации в Монако, решило, что проведение двух квалификаций повысит интерес зрителей к уикэнду.

Полное расписание сезона-2027 доступно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi стартуют матчем против перуанцев на PGL Wallachia Season 9 NaVi стартуют матчем против перуанцев на PGL Wallachia Season 9
ЛНЗ по пенальти обыграл Буковину и вышел в 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ по пенальти обыграл Буковину и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Мальдера объяснил, почему Ярмолюк не сыграет за сборную Украины Мальдера объяснил, почему Ярмолюк не сыграет за сборную Украины
"До сих пор ждем извинений": Мареска прокомментировал победу в дерби "До сих пор ждем извинений": Мареска прокомментировал победу в дерби

Видео

Цыганков отличился дебютным голом за Аякс
Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, стартовые матчи Лиги Европы, поединки Барселоны, Атлетико в Ла Лиге, Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:45
NaVi стартуют матчем против перуанцев на PGL Wallachia Season 9
Украина18:42
ЛНЗ по пенальти обыграл Буковину и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Украина18:26
Мальдера объяснил, почему Ярмолюк не сыграет за сборную Украины
Европа18:01
"До сих пор ждем извинений": Мареска прокомментировал победу в дерби
Украина17:40
Известен состав сборной Украины на осень: кто поедет на игры с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией
Формула 117:26
Формула-1 объяснила решение провести спринт в Монако
Украина17:02
Верес минимально обыграл Куликов-Билку и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Украина16:30
Кубок Украины: Карпаты победили Колос, Харьков обыграл Прикарпатье, Буковина встретится с ЛНЗ
Автоспорт16:20
Формула-1 представила календарь на 2027 год: 24 этапа и рекордные 10 спринтов
Украина15:58
Харьков спокойно прошел Прикарпатье в 1/16 финала Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK