Формула-1 представила календарь на 2027 год: 24 этапа и рекордные 10 спринтов

Первый гоночный уик-энд пройдет на трассе Сахир 12–14 марта, а завершится чемпионат 10–12 декабря в Абу-Даби.

Главным изменением станет увеличение количества спринтерских уик-эндов. В 2027 году их будет рекордные 10 вместо шести. Впервые в истории Формулы-1 спринт состоится в Монако. Также короткие гонки запланированы в Бахрейне, Австралии, Японии, Канаде, Великобритании, Италии, Бразилии, Катаре и Абу-Даби.

В календарь вернутся этапы в Португалии и Турции. Гран-при Португалии на трассе Портиман пройдет 18–20 июня, а Турция примет этап в Стамбуле 1–3 октября. Оба Гран-при последний раз проводились в сезоне-2021.

При этом Формула-1 не будет проводить этап в Нидерландах. Гран-при в Зандворте покинет календарь после сезона-2026. Также в 2027 году не состоится гонка в Барселоне: испанский этап пройдет в Мадриде 10–12 сентября, а Гран-при Бельгии в Спа останется в расписании в рамках ротации с Барселоной.

Календарь Формулы-1 на 2027 год:

12–14 марта — Бахрейн, Сахир, спринт

19–21 марта — Саудовская Аравия, Джидда

2–4 апреля — Австралия, Мельбурн, спринт

9–11 апреля — Япония, Сузука, спринт

16–18 апреля — Китай, Шанхай

30 апреля–2 мая — Майами, США

21–23 мая — Канада, Монреаль, спринт

4–6 июня — Монако, Монте-Карло, спринт

18–20 июня — Португалия, Портиман

2–4 июля — Великобритания, Сильверстоун, спринт

9–11 июля — Австрия, Шпильберг

23–25 июля — Бельгия, Спа-Франкоршам

30 июля–1 августа — Венгрия, Будапешт

3–5 сентября — Италия, Монца, спринт

10–12 сентября — Испания, Мадрид

24–26 сентября — Азербайджан, Баку

1–3 октября — Турция, Стамбул

8–10 октября — Сингапур, Марина-Бей

22–24 октября — США, Остин

29–31 октября — Мексика, Мехико

5–7 ноября — Бразилия, Сан-Паулу, спринт

18–20 ноября — США, Лас-Вегас

3–5 декабря — Катар, Лусаил, спринт

10–12 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина, спринт.

Напомним, Антонелли выиграл первую гонку 14 этапа календаря Формулы 1.

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