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Автоспорт

Формула-1 представила календарь на 2027 год: 24 этапа и рекордные 10 спринтов

Первый гоночный уик-энд пройдет на трассе Сахир 12–14 марта, а завершится чемпионат 10–12 декабря в Абу-Даби.
Сегодня, 16:20       Автор: Сергей Носенко
Формула 1 / Getty Images
Формула 1 / Getty Images

Главным изменением станет увеличение количества спринтерских уик-эндов. В 2027 году их будет рекордные 10 вместо шести. Впервые в истории Формулы-1 спринт состоится в Монако. Также короткие гонки запланированы в Бахрейне, Австралии, Японии, Канаде, Великобритании, Италии, Бразилии, Катаре и Абу-Даби.

В календарь вернутся этапы в Португалии и Турции. Гран-при Португалии на трассе Портиман пройдет 18–20 июня, а Турция примет этап в Стамбуле 1–3 октября. Оба Гран-при последний раз проводились в сезоне-2021.

При этом Формула-1 не будет проводить этап в Нидерландах. Гран-при в Зандворте покинет календарь после сезона-2026. Также в 2027 году не состоится гонка в Барселоне: испанский этап пройдет в Мадриде 10–12 сентября, а Гран-при Бельгии в Спа останется в расписании в рамках ротации с Барселоной.

Календарь Формулы-1 на 2027 год:

  • 12–14 марта — Бахрейн, Сахир, спринт
  • 19–21 марта — Саудовская Аравия, Джидда
  • 2–4 апреля — Австралия, Мельбурн, спринт
  • 9–11 апреля — Япония, Сузука, спринт
  • 16–18 апреля — Китай, Шанхай
  • 30 апреля–2 мая — Майами, США
  • 21–23 мая — Канада, Монреаль, спринт
  • 4–6 июня — Монако, Монте-Карло, спринт
  • 18–20 июня — Португалия, Портиман
  • 2–4 июля — Великобритания, Сильверстоун, спринт
  • 9–11 июля — Австрия, Шпильберг
  • 23–25 июля — Бельгия, Спа-Франкоршам
  • 30 июля–1 августа — Венгрия, Будапешт
  • 3–5 сентября — Италия, Монца, спринт
  • 10–12 сентября — Испания, Мадрид
  • 24–26 сентября — Азербайджан, Баку
  • 1–3 октября — Турция, Стамбул
  • 8–10 октября — Сингапур, Марина-Бей
  • 22–24 октября — США, Остин
  • 29–31 октября — Мексика, Мехико
  • 5–7 ноября — Бразилия, Сан-Паулу, спринт
  • 18–20 ноября — США, Лас-Вегас
  • 3–5 декабря — Катар, Лусаил, спринт
  • 10–12 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина, спринт.

Напомним, Антонелли выиграл первую гонку 14 этапа календаря Формулы 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула - 1

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