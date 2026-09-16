Украинка поборется за награду, которой уже удостаивалась два года назад.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2026 года по версии European Athletics.

Победительницу среди десяти претенденток определят на основе голосования болельщиков (25%), членов национальных ассоциаций (25%), представителей СМИ (25%) и экспертной комиссии European Athletics (25%).

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Голосование среди болельщиков проходит на официальном сайте European Athletics и продлится до 28 сентября.

В сезоне-2026 Магучих стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также украинка завоевала золото ЧМ-2026 в помещении и выиграла чемпионат Европы на открытом воздухе.

Магучих уже завоевывала звание лучшей легкоатлетки по версии European Athletics в 2024 году.

Ранее Магучих назвала безумием возвращение россиян на международные соревнования.

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