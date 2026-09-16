Кубок английской лиги: Арсенал легко разбил Испвич, Ливерпуль справился с Тоттенхэмом

Во вторник, 15 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

В рамках стадии Ипсвич принимал дома лондонский Арсенал.

Гости быстро вышли вперед благодаря голам Доумана и Мадуэке, а затем Ипсвичу удалось немного отодвинуть игру от своих ворот.

Со стартом второго тайма Арсенал забил третий гол, а затем Мерино довел счет до разгромного. Однако хозяева не собирались сдаваться, и вскоре отыграли один мяч.

Но команда Артеты защищалась уверенно, а потому до самого конца матча Ипсвич никак не мог спасти поединок, лишь в самой концовке, забив лишь еще один гол.

Ипсвич - Арсенал 2:4

Голы: Мехмети, 62, Акпом, 90+1 - Доуман, 7, 47, Мадуэке, 16, Мерино, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.73 - 0.95

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 8 - 12

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 3 - 2

Фолы: 11 - 13

Параллельно на Энфилде проходил чуть более интересный матч между Ливерпулем и Тоттенхэмом.

Команды обменялись парой моментов на старте матче, а затем Макаллистер отправил мяч точно в девятку, открыв счет. И на этом, в целом, события в первом тайме завершились.

Со стартом же второй половины Гакпо забил быстрый гол, подтвердив преимущество мерсисайдцев. Вскоре Тоттенхэм вернул интригу в матч после того, как Галлахер замкнул подачу с углового.

Но на самом деле интриги было немного, так как гостям было очень непросто доходить до ворот соперника. В итоге точку в матче в самом конце поставил Собослай, выбив Тоттенхэм из Кубка Лиги.

Ливерпуль - Тоттенхэм 3:1

Голы: Макаллистер, 21, Гакпо, 54, Собослай, 90+1 - Галлахер, 69

Ожидаемые голы (xG): 1.53 - 2.33

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 12 - 17

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 5 - 9

Фолы: 15 - 11

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