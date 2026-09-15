iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон потребовал заменить ряд ключевых сотрудников

Пилот недоволен командой, которая с ним работает.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон очень недоволен командой.

Как пишет Corriere della Sera, семикратный чемпион мира потребовал от Вассера заменить раз ключевых сотрудников.

Больше всего Хэмилтон недоволен командой инженеров, которая работает с ним на трассе.

Пока Феррари ничего официально не предпринимала, и неизвестно, предпримит ли. Однако отношения между Вассером и Хэмилтоном теперь очень натянутые.

Ранее также сообщалось, что Леклер, вероятней всего, получит штраф в Баку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Месси официально получил нового главного тренера Месси официально получил нового главного тренера
Роналду может стать совладельцем Ан-Насра Роналду может стать совладельцем Ан-Насра
Челядин: поражение от Полесья поможет нам сделать выводы Челядин: поражение от Полесья поможет нам сделать выводы
Магучих назвала безумием возвращение россиян на международные соревнования Магучих назвала безумием возвращение россиян на международные соревнования

Видео

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера в УПЛ, поединки Интера, Ромы, Ньюкасла
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Формула 118:22
Хэмилтон потребовал заменить ряд ключевых сотрудников
Другие страны17:50
Месси официально получил нового главного тренера
Другие страны17:25
Роналду может стать совладельцем Ан-Насра
Украина15:48
Челядин: поражение от Полесья поможет нам сделать выводы
Легкая атлетика14:56
Магучих назвала безумием возвращение россиян на международные соревнования
Футбол14:30
УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков на ближайшие годы
Бокс13:57
Украинский боксер сохранил титул WBO Global после апелляции
Украина13:24
Украинский защитник провел 300-й матч в УПЛ
Легкая атлетика13:02
Звезды легкой атлетики неоднозначно оценили новый Абсолютный ЧМ
Лига Европы12:29
Яремчук попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK