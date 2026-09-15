Хэмилтон потребовал заменить ряд ключевых сотрудников

Пилот недоволен командой, которая с ним работает.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон очень недоволен командой.

Как пишет Corriere della Sera, семикратный чемпион мира потребовал от Вассера заменить раз ключевых сотрудников.

Больше всего Хэмилтон недоволен командой инженеров, которая работает с ним на трассе.

Пока Феррари ничего официально не предпринимала, и неизвестно, предпримит ли. Однако отношения между Вассером и Хэмилтоном теперь очень натянутые.

Ранее также сообщалось, что Леклер, вероятней всего, получит штраф в Баку.

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