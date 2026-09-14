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Футбол

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ

36-летний нападающий забил 124-й гол в УПЛ.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко вскоре может побить рекорд УПЛ.

Напомним, что сегодня киевляне принимают дома Эпицентр. На 42-й минуте Ярмоленко открыл счет в матче, красиво разобравшись с защитой соперника.

Для 36-летнего футболиста гол стал первым в текущем сезоне и 124-м в УПЛ.

Таким образом Ярмоленко повторил рекорд УПЛ, который принадлежит Максиму Шацких. А уже следующий гол нападающего установит новый рекорд.

На момент написания заметки счет в матче 2:0 в пользу Динамо.

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Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ

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