Лень нашел себе новый клуб в Испании

Испанская Баскония объявила о подписании украинского центрового Алексея Леня.

Как сообщает официальный сайт клуба, 33-летний баскетболист заключил контракт сроком на два года.

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В прошлом сезоне Лень выступал за мадридский Реал. В Лиге ACB украинец сыграл 21 матч и в среднем набирал 7,1 очка, делал 3,6 подбора и 1,2 блок-шота. В Евролиге на счету центрового 3 очка и 2 подбора в среднем за 23 поединка.

Лень пополнил состав Реала в конце октября 2025 года. В апреле украинец получил травму левой стопы, а в июле стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

Баскония в прошлом сезоне финишировала третьей в регулярном чемпионате Испании, а в плей-офф завершила выступления на стадии 1/4 финала, уступив Ховентуту.

Напомним, ранее Лень выступал в НБА за команды Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторс, Вашингтон Визардс и Лос-Анджелес Лейкерс.

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