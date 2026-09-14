Впервые в истории две украинские теннисистки вошли в топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина занимает седьмое место, а Марта Костюк дебютировала в первой десятке.

Впервые в истории сразу две украинские теннисистки одновременно находятся в топ-10 рейтинга WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свой показатель на две позиции и ныне занимает седьмое место.

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Марта Костюк также поднялась в списке на одну строчку и установила новый личный рекорд, став десятой и дебютировав в топ-10 рейтинга.

Как сообщает BTU, также впервые в топ-50 рейтинга WTA Украина представлена сразу шестью теннисистками. Александра Олийникова занимает 41-е место, Дарья Снигур - 42-е, Юлия Стародубцева - 43-е, а Ангелина Калинина - 47-е.

Первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, опередив в рейтинге так называемую нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Арину Соболенко.

Ранее сообщалось, что сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Даяны Ястремской.

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