Ювентус впервые в истории вышел на матч Серии А без единого итальянца в поле

Единственным представителем Италии в составе "бьянконери" был голкипер Гульельмо Викарио.

В воскресенье, 13 сентября, Ювентус в четвертом туре итальянской Серии А провел гостевой матч с Сассуоло, в котором потерпел поражение со счетом 2:3.

На этот поединок национального первенства команда Лучано Спаллетти вышла без единого итальянца в составе среди полевых игроков. Единственным представителем Италии был вратарь Гульельмо Викарио.

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Как сообщает Opta, это первый подобный случай в истории туринского клуба, что "бьянконери" играли матч чемпионата Италии без единого местного футболиста в поле.

Стартовый состав Ювентуса выглядел следующим образом: Викарио (Италия), Калулу (Франция), Бремер (Бразилия), Лукуми (Колумбия), Челик (Турция), Дуглас Луис (Бразилия), Копмейнерс (Нидерланды), Консейсау (Португалия), Гонсалес (Аргентина), Алайбегович (Босния и Герцеговина), Коло Муани (Франция).

При этом стоит отметить, что Ювентус отыграл матч также без единого итальянца. На замену в составу туринской команды в этом поединке выходили Келли (Англия), Сарр (Сенегал), Вольтемаде (Германия), Жегрова (Косово) и Обоаводуо (Англия).

Напомним, что после четырех сыгранных матчей Ювентус имеет в своем активе семь набранных очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что основной полузащитник Ювентуса выбыл на длительный срок из-за травмы.

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