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Манчестер Сити вдесятером одолел МЮ: Холанн забил фантастический гол

Манчестер Сити добился четвертой победы подряд в новом сезоне АПЛ, минимально обыграв Манчестер Юнайтед в дерби.
Вчера, 20:40       Автор: Сергей Носенко
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

Команды начали встречу без длительной разведки — обе пытались быстро переводить игру в чужую штрафную. Однако в середине первого тайма Сити остался вдесятером. Фил Фоден после фола Бруна Фернандеша не сдержал эмоций и ударил соперника в пах. Арбитр Майкл Оливер показал англичанину прямую красную карточку.

МЮ получил численное преимущество, однако воспользоваться им до перерыва не смог. Самый опасный момент хозяев возник после штрафной – Маркус Рашфорд попал в штангу.

После перерыва красные дьяволы прибавили в активности. Майну также пробил в каркас ворот, а Доннарумма оставался практически без работы.

Манчестер Сити провел поразительную атаку на 61-й минуте. Эрлинг Холанн отозвался на прострел и акробатическим ударом отправил мяч в сетку - 0:1.

Этот гол стал для норвежца уже шестым в последних четырех матчах и девятым в карьере в манчестерских дерби.

МЮ попытался спасти матч, но Сити выстоял в меньшинстве и одержал победу. Команда Энцо Марески стартовала в чемпионате с четырех побед подряд.

АПЛ-2026/27, 4-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холланд, 61.

Удаление: Фоден, 25.

К слову, Криштиану Роналду резко отреагировал на поведение болельщиков во время матча чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Тавуном и Аль-Хилялем.

 

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