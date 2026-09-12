Челси - Халл Сити 2:2: обзор матча и результат игры 12.09.2026

В субботу, 12 сентября, Челси принимал на своем поле Халл Сити в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги.

Команда Хаби Алонсо в домашнем поединке не смогла справиться с вернувшимися в высший дивизион "тиграми", завершив встречу результативной ничьей 2:2.

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Челси удалось быстро повести в матче, открыв счет на седьмой минуте усилиями Моргана Роджерса, который поразил левый нижний угол ворот соперника.

Тем не менее еще в первом тайме Халл Сити смог отыграться и выйти вперед благодаря дублю Мохамеда Беллуми. Сначала на 28-й минуте алжирский вингер беспрепятственно пробил после навеса с фланга, а спустя шесть минут отправил мяч в сетку с линии штрафной после скидки от партнера.

Во второй половине встречи лондонская команда владела преимуществом и сумела сравнять счет на 66-й минуте. Коул Палмер прошел левым флангом, отдал в центр, а Жоао Педро в касание замкнул прострел ударом под перекладину.

Челси в четырех сыгранных матчах набрал семь очков и занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Халл Сити идет строчкой выше, имея на один балл больше.

Статистика матча Челси - Халл Сити 4-го тура чемпионата Англии

Челси - Халл Сити 2:2

Голы: Роджерс, 7, Педро, 66 - Беллуми, 28, 34

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 1.49

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 10 - 4

Фолы: 7 - 12

Челси: Мартинес - Гюсто (Уэлбек, 78), Фофана (Лакруа, 86), Колуилл, Хато (Чаваррия, 46) - Джеймс, Лавия (Барко, 69) - Нету (Эстевао, 86), Палмер, Роджерс - Педро.

Халл Сити: Цолакис - Койл (Нортон-Кафф, 82), Аджаи, Иган, Менди (Херрингтон, 59), Джайлз - Беллуми (Шо, 80), Крукс (Айрогбунам, 70), Слейтер, Страуд (Сорба, 60) - Макберни (Важ, 82).

Предупреждения: Барко - Макберни, Иган, Крукс, Айрогбунам, Нортон-Кафф.

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