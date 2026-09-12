Матч УПЛ Кривбасс - Харьков перенесли на неопределенный срок

Матч шестого тура украинской Премьер-лиги Кривбасс - Харьков, запланированный на субботу, 12 сентября, не состоится.

Поединок должен был пройти на стадионе Горняк в Кривом Роге и начаться в 13:00, однако из-за воздушных тревог старт встречи дважды откладывался. В итоге команды так и не вышли на поле, и из-за угрозы воздушных атак было принято решение о переносе матча.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, новые дата проведения и время начала поединка будут определены дополнительно.

Напомним, что после пяти сыгранных матчей Кривбасс имеет в своем активе пять очков и занимает на данный момент 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Харьков набрал девять баллов и расположился на четвертой позиции.

На ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2026/27.

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