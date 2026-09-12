iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”

Полузащитник Монако Ламин Камара прокомментировал несостоявшийся переход в лондонский клуб.
Сегодня, 14:15       Автор: Сергей Носенко
Ламин Камара / Getty Images
Ламин Камара / Getty Images

22-летний Камара был близок к переходу в Челси. Лондонцы согласовали трансфер сенегальского хавбека с Монако примерно за 47,1 млн фунтов, а сам футболист успел пройти медицинское обследование. Однако сделка в итоге не состоялась.

Ситуация была связана с возможным уходом нападающего Монако Фоларина Балогана в Эвертон. Когда трансфер форварда оказался под угрозой, монегаски согласились отпустить Камару. Однако после изменения ситуации с Балоганом клуб решил сохранить обоих футболистов.

Сам Камара признался, что уже не переживает из-за несостоявшегося перехода.

“Была возможность, что я мог уйти. В последний момент этого не произошло — это часть футбола. Я перевернул страницу и сосредоточился на сезоне”, — сказал Камара.

Сенегалец также отметил, что в будущем у него могут появиться новые возможности. Камара продолжает выступать за «Монако», который успешно начал новый сезон Лиги 1.

Напомним, главный тренер Тоттенхэма Роберто де Дзерби прокомментировал травму Михаила Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси монако камара

Статьи по теме

Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити
Мудрик официально сменил клуб в АПЛ Мудрик официально сменил клуб в АПЛ
Челси нашел юного защитника, но получит его через два года Челси нашел юного защитника, но получит его через два года
Челси согласовал покупку защитника Аталанты, который сразу отправится в аренду Челси согласовал покупку защитника Аталанты, который сразу отправится в аренду

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Футбол14:15
Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”
Легкая атлетика13:43
“Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими
Украина13:08
Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все”
Теннис12:15
Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе
Украина12:00
Бар Лин вернулся к тренировкам в общей группе Кривбасса
Украина11:45
Кривбасс — Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?
Футбол11:13
Четыре игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20
Легкая атлетика10:55
"Атмосфера была безумной": Геращенко прокомментировала пятое место на Абсолютном ЧМ
Футбол10:16
Довбик рискует пропустить матч с Наполи из-за травмы
Футбол10:05
Курьезный гол в MLS: мяч после пенальти пересек линию ворот без касания сетки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK