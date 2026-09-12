Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”

22-летний Камара был близок к переходу в Челси. Лондонцы согласовали трансфер сенегальского хавбека с Монако примерно за 47,1 млн фунтов, а сам футболист успел пройти медицинское обследование. Однако сделка в итоге не состоялась.

Ситуация была связана с возможным уходом нападающего Монако Фоларина Балогана в Эвертон. Когда трансфер форварда оказался под угрозой, монегаски согласились отпустить Камару. Однако после изменения ситуации с Балоганом клуб решил сохранить обоих футболистов.

Сам Камара признался, что уже не переживает из-за несостоявшегося перехода.

“Была возможность, что я мог уйти. В последний момент этого не произошло — это часть футбола. Я перевернул страницу и сосредоточился на сезоне”, — сказал Камара.

Сенегалец также отметил, что в будущем у него могут появиться новые возможности. Камара продолжает выступать за «Монако», который успешно начал новый сезон Лиги 1.

Напомним, главный тренер Тоттенхэма Роберто де Дзерби прокомментировал травму Михаила Мудрика.

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