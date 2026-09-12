iSport.ua
Русский Українська
Другие

“Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими

Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери объяснил, как ему удается сохранять конкурентоспособность.
Сегодня, 13:43       Автор: Сергей Носенко
Джанмарко Тамбери / Getty Images
Джанмарко Тамбери / Getty Images

34-летний итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери рассказал, что помогает ему оставаться среди лучших спортсменов мира.
В этом сезоне Тамбери сумел вернуться к высоким результатам: он стал чемпионом Европы, выиграл этап Бриллиантовой лиги в Силезии и получил специальное приглашение на Абсолютный чемпионат мира в Будапеште.
По словам итальянца, важную роль в его успехах играет профессиональный подход и большая команда специалистов.
«Я стараюсь быть максимально профессиональным. Я делаю все возможное ради результата. Они очень мне помогают. Много работаю и на дорожке, и за ее пределами — на столе для терапии, чтобы продолжать двигаться вперед», — сказал Тамбери в  комментарии для Суспильне Спорт.
Спортсмен отметил, что не считает 34-летний возраст препятствием для борьбы с более молодыми соперниками.
«Мне сейчас 34. Раньше было очень трудно найти спортсмена в таком возрасте, который соревнуется с лучшими в мире. Я все еще здесь и чувствую, что могу бороться за то же, за что боролся десять лет назад. Я не чувствую себя старым атлетом», — заявил итальянец.
Напомним, Ярослава Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике. Украинка добыла золото в дуэли с Николой Олислагерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанмарко Тамбери

Статьи по теме

Чемпиона Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту госпитализировали в больницу Чемпиона Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту госпитализировали в больницу
Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу” Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”
Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все” Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все”
Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Футбол14:15
Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”
Легкая атлетика13:43
“Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими
Украина13:08
Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все”
Теннис12:15
Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе
Украина12:00
Бар Лин вернулся к тренировкам в общей группе Кривбасса
Украина11:45
Кривбасс — Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?
Футбол11:13
Четыре игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20
Легкая атлетика10:55
"Атмосфера была безумной": Геращенко прокомментировала пятое место на Абсолютном ЧМ
Футбол10:16
Довбик рискует пропустить матч с Наполи из-за травмы
Футбол10:05
Курьезный гол в MLS: мяч после пенальти пересек линию ворот без касания сетки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK