“Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими

34-летний итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери рассказал, что помогает ему оставаться среди лучших спортсменов мира.

В этом сезоне Тамбери сумел вернуться к высоким результатам: он стал чемпионом Европы, выиграл этап Бриллиантовой лиги в Силезии и получил специальное приглашение на Абсолютный чемпионат мира в Будапеште.

По словам итальянца, важную роль в его успехах играет профессиональный подход и большая команда специалистов.

«Я стараюсь быть максимально профессиональным. Я делаю все возможное ради результата. Они очень мне помогают. Много работаю и на дорожке, и за ее пределами — на столе для терапии, чтобы продолжать двигаться вперед», — сказал Тамбери в комментарии для Суспильне Спорт.

Спортсмен отметил, что не считает 34-летний возраст препятствием для борьбы с более молодыми соперниками.

«Мне сейчас 34. Раньше было очень трудно найти спортсмена в таком возрасте, который соревнуется с лучшими в мире. Я все еще здесь и чувствую, что могу бороться за то же, за что боролся десять лет назад. Я не чувствую себя старым атлетом», — заявил итальянец.

Напомним, Ярослава Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике. Украинка добыла золото в дуэли с Николой Олислагерс.

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