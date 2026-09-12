Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все”

Кабаев вспомнил период выступлений под руководством румынского тренера и рассказал, что между ними практически не было диалога.

“Из Луческу у меня не было диалога и все. Он говорил: "Кабаев, ты не можешь, ты этого не делай". Я к такому не привык. Я такой человек, что очень близко все по сердцу воспринимаю”, – рассказал футболист в интервью для YouTube-канала Дениса Бойко.

По словам Кабаева, из-за трудностей на старте работы с Луческу он обратился за помощью к психологу. Футболист признался, что находился в столь сложном состоянии, что даже начал думать о завершении футбольной карьеры.

Отдельно он объяснил, почему ему было сложно выполнять требования Луческу. Ранее в луганской Заре Кабаев имел гораздо больше свободы на поле, тогда как у Динамо тренер определил для него четкую роль.

“То, что он от меня требовал… Простите, но я не Кварацхелия. Я понимал, что мне это будет тяжело сделать. Я играл в Заре как свободный художник – на позиции нападающего/десятки, а тут прихожу, мне говорят: “Ты играешь левого вингера, только так и все", – вспомнил Кабаев.

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