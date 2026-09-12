iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все”

Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев признался, что работа с Мирчей Луческу сильно повлияла на его психологическое состояние.
Сегодня, 13:08       Автор: Сергей Носенко
Владислав Кабаев / Getty Images
Владислав Кабаев / Getty Images

Кабаев вспомнил период выступлений под руководством румынского тренера и рассказал, что между ними практически не было диалога.

“Из Луческу у меня не было диалога и все. Он говорил: "Кабаев, ты не можешь, ты этого не делай". Я к такому не привык. Я такой человек, что очень близко все по сердцу воспринимаю”, – рассказал футболист в интервью для YouTube-канала Дениса Бойко.

По словам Кабаева, из-за трудностей на старте работы с Луческу он обратился за помощью к психологу. Футболист признался, что находился в столь сложном состоянии, что даже начал думать о завершении футбольной карьеры.

Отдельно он объяснил, почему ему было сложно выполнять требования Луческу. Ранее в луганской Заре Кабаев имел гораздо больше свободы на поле, тогда как у Динамо тренер определил для него четкую роль.

“То, что он от меня требовал… Простите, но я не Кварацхелия. Я понимал, что мне это будет тяжело сделать. Я играл в Заре как свободный художник – на позиции нападающего/десятки, а тут прихожу, мне говорят: “Ты играешь левого вингера, только так и все", – вспомнил Кабаев.

Напомним, четыре игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу владислав кабаев

Статьи по теме

УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
Костюк: нам должны были назначить пенальти Костюк: нам должны были назначить пенальти
Динамо минимально обыграло Ниву и вышло в 1/8 финала Кубка Украины Динамо минимально обыграло Ниву и вышло в 1/8 финала Кубка Украины

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Футбол14:15
Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”
Легкая атлетика13:43
“Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими
Украина13:08
Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все”
Теннис12:15
Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе
Украина12:00
Бар Лин вернулся к тренировкам в общей группе Кривбасса
Украина11:45
Кривбасс — Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?
Футбол11:13
Четыре игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20
Легкая атлетика10:55
"Атмосфера была безумной": Геращенко прокомментировала пятое место на Абсолютном ЧМ
Футбол10:16
Довбик рискует пропустить матч с Наполи из-за травмы
Футбол10:05
Курьезный гол в MLS: мяч после пенальти пересек линию ворот без касания сетки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK