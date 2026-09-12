Довбик рискует пропустить матч с Наполи из-за травмы

Украинский нападающий Болоньи Артем Довбик может не сыграть в ближайшем матче Серии А.

В преддверии выездной встречи с Наполи Болонья столкнулась с новыми кадровыми проблемами. Под вопросом участие в матче украинского форварда Артема Довбика и защитника Надира Зортеа. Об этом сообщило ANSA.

Довбик получил мышечный дискомфорт в области сгибателей. Именно украинец в минувшее воскресенье забил свой первый гол за Болонью, отличившись в матче с Сассуоло и сравняв счет — 2:2. Зортеа, в свою очередь, беспокоит проблема с тазобедренным суставом.

По предварительным данным, серьезных повреждений у футболистов нет. Однако тренерский штаб может не рисковать их здоровьем и оставить обоих вне заявки на игру с Наполи.

Кроме того, в матче с Наполи не будет главного тренера Болоньи Доменико Тедеско. Он получил двухматчевую дисквалификацию после изъятия в игре с Сассуоло. Клуб подал апелляцию, которая будет рассмотрена на следующей неделе.

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