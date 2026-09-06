Довбик забил первый гол за Болонью и спас команду от поражения

Украинский форвард отличился в компенсированное время матча 3-го тура Серии А против Сассуоло.

Артем Довбик впервые забил за Болонью. Украинец вышел на замену на 66-й минуте, а уже в компенсированное время помог своей команде избежать третьего поражения подряд.

Болонья по ходу встречи уступала Сассуоло со счетом 1:2. На 90+1-й минуте Довбик удачно сыграл в штрафной после сейва голкипера и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

🚨🇮🇹 | GOAL: ARTEM DOVBYK HAS EQUALIZED FOR BOLOGNA IN THE 90TH MINUTE!



Bologna 2-2 Sassuolo. pic.twitter.com/oh7EbNkXxJ — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 6, 2026

Гол украинца установил окончательный счет — 2:2 и принес Болонье первое очко в сезоне. В первых двух турах команда потерпела два поражения.

Напомним, Интер лишился лидера накануне матча с Реалом: Федерико Димарко получил повреждение.

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