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Кравченко завоевал первый трофей ATP Challenger в карьере

Украинский теннисист Кравченко завоевал дебютный титул челленджеров ATP.
Сегодня, 17:01       Автор: Сергей Носенко
Георгий Кравченко / Getty Images
Георгий Кравченко / Getty Images

Теннисист Георгий Кравченко стал победителем челленджера в болгарском Пловдиве. В финале украинец разгромил местного теннисиста Янаки Милева со счетом 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут.

Выступления на турнире в Болгарии Кравченко начал матчем против чешского теннисиста Даниэля Синякова, которого одолел в трех сетах, отыграв пять матчболов. После этого украинец противостоял восьмому сеяному Огнену Миличу из Сербии, которого победил в двух партиях.

В четвертьфинале челленджера состоялось украинское дерби между Кравченко и Александром Овчаренко. Кравченко одолел соотечественника в двух сетах и вышел в полуфинал турнира. За выход в финал Кравченко боролся с сербом Душаном Обрадовичем и одержал победу в трех сетах (2:6, 6:2, 6:3).

Для Кравченко это первая победа в карьере на турнирах серии челленджер — до Пловдива он ни разу не проходил дальше второго круга на подобных турнирах. Он стал 13-м украинцем, сыгравшим в финале турнира ATP Challenger Tour.

С титулом в Пловдиве 26-летний теннисист также обновит личный рекорд в мировом рейтинге: со 392-го места он поднимется значительно выше, оказавшись в двух очках от дебюта в топ-300.

Напомним, Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе снялись с парного разряда US Open-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ATP Георгий Кравченко

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