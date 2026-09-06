Кравченко завоевал первый трофей ATP Challenger в карьере

Теннисист Георгий Кравченко стал победителем челленджера в болгарском Пловдиве. В финале украинец разгромил местного теннисиста Янаки Милева со счетом 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут.

Выступления на турнире в Болгарии Кравченко начал матчем против чешского теннисиста Даниэля Синякова, которого одолел в трех сетах, отыграв пять матчболов. После этого украинец противостоял восьмому сеяному Огнену Миличу из Сербии, которого победил в двух партиях.

В четвертьфинале челленджера состоялось украинское дерби между Кравченко и Александром Овчаренко. Кравченко одолел соотечественника в двух сетах и вышел в полуфинал турнира. За выход в финал Кравченко боролся с сербом Душаном Обрадовичем и одержал победу в трех сетах (2:6, 6:2, 6:3).

Для Кравченко это первая победа в карьере на турнирах серии челленджер — до Пловдива он ни разу не проходил дальше второго круга на подобных турнирах. Он стал 13-м украинцем, сыгравшим в финале турнира ATP Challenger Tour.

С титулом в Пловдиве 26-летний теннисист также обновит личный рекорд в мировом рейтинге: со 392-го места он поднимется значительно выше, оказавшись в двух очках от дебюта в топ-300.

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