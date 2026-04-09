Хардовый ATP 500 под угрозой исключения из расписания

Турнир в Акапулько может уступить место новому "Мастерсу" в Саудовской Аравии.

Турнир ATP 500 в Акапулько-де-Хуарес могут исключить из календаря 2028 года.

Как сообщает AS, организация рассматривает сокращение части соревнований, чтобы освободить место для турниров в Саудовской Аравии.

Однако решение о судьбе мексиканского турнира пока окончательно не принято. Именно Акапулько называют одним из главных кандидатов на исключение.

Напомним, что турнир в Акапулько проводится с 1993 года. С момента создания и до 2013 года он проходил на грунте, а с 2014-го — на харде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!