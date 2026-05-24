Тоттенхэм с трудом сохранил прописку в АПЛ

В воскресенье, 24 мая, Тоттенхэм встречался с Эвертон Миколенко в решающем матче за прописку АПЛ. "Ириски" при этом гарантировали себе середину таблицы, и для них матч не имел никакого турнирного значения.

Тоттенхэм вылетать не хотел, потому сразу забрал мяч себе. Однако справится с защитой соперника никак не удавалось, хотя и Эвертон практически не находит пространства для выпадов.

Лишь в концовке первого тайма Палинья сумел затолкать мяч в ворота после суматохи после углового.

Второй тайм оказался и вовсе для галочки. "Шпоры" выполнив минимальную задачу, просто сели в плотнейшую оборону. Эвертон за целый тайм так и не сумел пробить в створ ворот.

По итогу 38-го тура АПЛ Тоттенхэм занял 17-ю строчку, опередив вылетевший Вест Хэм на два очка.

Тоттенхэм - Эвертон 1:0

Гол: Палинья, 43

