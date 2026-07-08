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Легенда Барселона возглавил родную сборную

Рафа Маркес стал тренером Мексики.
Сегодня, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
Рафа Маркес / Getty Images
Рафа Маркес / Getty Images

Сборная Мексики официально представила нового тренера.

Напомним, что после вылета с ЧМ-2026 от Англии, Хавьер Агирре покинул свой пост.

Новым тренером сборной Мексики стал Рафаэль Маркес, который ранее входил в тренерский штаб Агирре.

Маркес во годы своей карьеры провел за сборную 148 матчей, выиграв Кубок конфедераций и дважды Кубок КОНКАКАФ.

Ранее также сообщалось, что Аргентина повторила рекорд Уругвая.

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