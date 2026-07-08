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Футбол

Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси

Андрей Сантос вскоре отправится на медосмотр.
Сегодня, 20:03       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Сантос / Getty Images
Андрей Сантос / Getty Images

Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Андрея Сантоса, пишет Дєвид Орнштейн.

22-летний бразилец может стать игроком манкунианцев за 48+2 млн фунтов. Также Челси получит 10% от будущей перепродажи.

Клубы уже согласовали все условия между собой, и лондонцы разрешили хавбеку отправится на медосмотр. 

Сам игрок еще не согласовал контракт с новым клубом, но выступает за переход.

В прошлом сезоне Андрей Сантос провел 43 матча, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал подписал свободного агента.

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