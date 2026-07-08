Эксперт усомнился в эффективности работы Джошуа с Усиком

Не заметил уверенности в словах Эй-Джея перед боем с Фьюри.

Эксперт и бывший чемпион мира Джонни Нельсон выразил в интервью TalkSport сомнения в том, что изменения в подготовке помогут Энтони Джошуа победить в возможном бою с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что ранее Джошуа заявил, что команда Александра Усика помогла ему справиться с психологическими проблемами и подготовиться к новому этапу карьеры.

Я не почувствовал уверенности в его словах. Вера должна быть внутри человека, а не зависеть от внешних факторов.

По мнению эксперта, одного изменения настроя может оказаться недостаточно для победы. Он опасается, что Джошуа может выйти на ринг в той же форме, в которой он потерпел досрочное поражение от Даниэля Дюбуа.

К слову, Турки Аль‑Аш‑Шейх рассказал, что мешает организовать долгожданный поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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