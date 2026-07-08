Кривбасс подписал Нави

Кривбасс объявил о переходе израильского полузащитника Аарона Рой Нави. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Добавим, что 22-летний игрок присоединился к криворожскому клубу на правах аренды из Маккаби Тель-Авив. Соглашение предусматривает возможность последующего выкупа игрока.

Напомним, что в минувший сезон Нави провёл в аренде в Хапоэль Хайфа, где сыграл 26 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Отмечается, что полузащитник считается одним из самых перспективных игроков своего поколения в Израиле. Он регулярно выступал за молодёжные сборные страны.

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