Полесье объявило о подписании Бущана

Полесье официально подтвердило полноценный трансфер голкипера Георгия Бущана.

Житомирский клуб подтвердил, что вратарь национальной сборной Украины продолжит выступления в составе волков.

Как информирует пресс-служба команды, с 30-летним голкипером подписан полноценный контракт, рассчитанный на два сезона.

Теперь он будет голкипером на постоянной основе и будет защищать ворота команды под руководством Руслана Ротаня.

К слову, Харьков объявил о продлении контракта с игроком сборной Украины.

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