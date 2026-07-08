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Полесье объявило о подписании Бущана

Подписал полноценный контракт с "волками".
Сегодня, 14:08       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images

Полесье официально подтвердило полноценный трансфер голкипера Георгия Бущана.

Житомирский клуб подтвердил, что вратарь национальной сборной Украины продолжит выступления в составе волков.

Как информирует пресс-служба команды, с 30-летним голкипером подписан полноценный контракт, рассчитанный на два сезона.

Теперь он будет голкипером на постоянной основе и будет защищать ворота команды под руководством Руслана Ротаня.

К слову, Харьков объявил о продлении контракта с игроком сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Бущан ФК Полесье Житомир

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