ЛНЗ и Полесье узнали возможных соперников в ЛК
Перед жеребьёвкой второго квалификационного раунда Лиги конференций стали известны возможные соперники ЛНЗ и Полесья.
К слову, организаторы заранее сформировали мини-группы из сеяных и несеяных команд, чтобы сократить список потенциальных противников. Оба украинских клуба оказались в одной корзине под номером 8, поэтому получили одинаковый перечень возможных пар по итогам жеребьёвки.
Варианты жеребьёвки выглядят следующим образом:
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Копенгаген (Дания) + Гент (Бельгия)
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ХИК (Финляндия) + ФКСБ (Румыния)
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Зриньски (Босния и Герцеговина) + Ноа (Армения)
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Левадия (Эстония) / Карнарфон Таун (Уэльс) + ГКС Катовице (Польша)
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ХБ (Фарерские острова) + Тобол (Казахстан)
Напомним, что жеребьёвка состоится в 15:00 по киевскому времени.
Также сейчас проходит жеребьёвка Лиги Европы. Динамо узнало соперника в первом раунде квалификации.
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