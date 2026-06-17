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Футбол

ЛНЗ и Полесье узнали возможных соперников в ЛК

Могут получить в соперники Зриньски, Ноа или Тобол.
Сегодня, 11:31       Автор: Валентина Чорноштан
Жеребьевка ЛК / Getty Images
Жеребьевка ЛК / Getty Images

Перед жеребьёвкой второго квалификационного раунда Лиги конференций стали известны возможные соперники ЛНЗ и Полесья.

К слову, организаторы заранее сформировали мини-группы из сеяных и несеяных команд, чтобы сократить список потенциальных противников. Оба украинских клуба оказались в одной корзине под номером 8, поэтому получили одинаковый перечень возможных пар по итогам жеребьёвки.

Варианты жеребьёвки выглядят следующим образом:

  1. Копенгаген (Дания) + Гент (Бельгия)

  2. ХИК (Финляндия) + ФКСБ (Румыния)

  3. Зриньски (Босния и Герцеговина) + Ноа (Армения)

  4. Левадия (Эстония) / Карнарфон Таун (Уэльс) + ГКС Катовице (Польша)

  5. ХБ (Фарерские острова) + Тобол (Казахстан)

Напомним, что жеребьёвка состоится в 15:00 по киевскому времени.

Также сейчас проходит жеребьёвка Лиги Европы. Динамо узнало соперника в первом раунде квалификации.

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