ЛНЗ и Полесье узнали возможных соперников в ЛК

Могут получить в соперники Зриньски, Ноа или Тобол.

Перед жеребьёвкой второго квалификационного раунда Лиги конференций стали известны возможные соперники ЛНЗ и Полесья.

К слову, организаторы заранее сформировали мини-группы из сеяных и несеяных команд, чтобы сократить список потенциальных противников. Оба украинских клуба оказались в одной корзине под номером 8, поэтому получили одинаковый перечень возможных пар по итогам жеребьёвки.

Варианты жеребьёвки выглядят следующим образом:

Копенгаген (Дания) + Гент (Бельгия) ХИК (Финляндия) + ФКСБ (Румыния) Зриньски (Босния и Герцеговина) + Ноа (Армения) Левадия (Эстония) / Карнарфон Таун (Уэльс) + ГКС Катовице (Польша) ХБ (Фарерские острова) + Тобол (Казахстан)

Напомним, что жеребьёвка состоится в 15:00 по киевскому времени.

Также сейчас проходит жеребьёвка Лиги Европы. Динамо узнало соперника в первом раунде квалификации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!