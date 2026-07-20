ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают своих потенциальных соперников в еврокубках
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают потенциальных соперников в Лиге конференций и Лиге Европы.
В понедельник, 20 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона‑2026/27. Церемония начнётся в 15:00 по киевскому времени.
Потенциальных соперников узнают ЛНЗ и Полесье, если они сумеют победить во втором квалификационном раунде Гент и Копенгаген соответственно.
Полесье:
- Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)
- Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)
- Малишева (Косово) – Гиберниан (Шотландия)
- Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
- Стйарнан (Исландия) – Ильвес Тампере (Финляндия)
ЛНЗ:
- Вараждін (Хорватия) – Яблонец (Чехия)
- Богемиан (Ирландия) – Баллкани (Косово)
- Гётеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)
- Мотервел (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
- ДАК (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)
Также возможного оппонента получит киевское Динамо, если команда уступит ПАОК во втором раунде квалификации Лиги Европы и перейдет в Лигу конференций.
Динамо (в случае вылета):
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
- Санкт‑Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
- Карабах (Азербайджан) – ЦСКА (Болгария)
- Алюминий (Словения) – Динамо Сити (Албания)
Если же киевская команда сумеет одолеть греческий клуб, она получит потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы:
- Победитель пары Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
- Ягеллония (Польша)
- Победитель пары Тромсё (Норвегия) – Градец Кралове (Чехия)
К слову, украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций.
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