ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают своих потенциальных соперников в еврокубках

ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают потенциальных соперников в Лиге конференций и Лиге Европы.

В понедельник, 20 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона‑2026/27. Церемония начнётся в 15:00 по киевскому времени.

Потенциальных соперников узнают ЛНЗ и Полесье, если они сумеют победить во втором квалификационном раунде Гент и Копенгаген соответственно.

Полесье:

Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)

Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)

Малишева (Косово) – Гиберниан (Шотландия)

Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)

Стйарнан (Исландия) – Ильвес Тампере (Финляндия)

ЛНЗ:

Вараждін (Хорватия) – Яблонец (Чехия)

Богемиан (Ирландия) – Баллкани (Косово)

Гётеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)

Мотервел (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)

ДАК (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)

Также возможного оппонента получит киевское Динамо, если команда уступит ПАОК во втором раунде квалификации Лиги Европы и перейдет в Лигу конференций.

Динамо (в случае вылета):

Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)

Санкт‑Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)

Карабах (Азербайджан) – ЦСКА (Болгария)

Алюминий (Словения) – Динамо Сити (Албания)

Если же киевская команда сумеет одолеть греческий клуб, она получит потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы:

Победитель пары Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)

Ягеллония (Польша)

Победитель пары Тромсё (Норвегия) – Градец Кралове (Чехия)

К слову, украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций.

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