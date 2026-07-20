iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают своих потенциальных соперников в еврокубках

Ждём жеребьёвку третьего раунда ЛК и ЛЕ.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Жеребьевка Лиги конференций / Getty Images
Жеребьевка Лиги конференций / Getty Images

ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают потенциальных соперников в Лиге конференций и Лиге Европы.

В понедельник, 20 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона‑2026/27. Церемония начнётся в 15:00 по киевскому времени.

Потенциальных соперников узнают ЛНЗ и Полесье, если они сумеют победить во втором квалификационном раунде Гент и Копенгаген соответственно.

Полесье:

  • Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)
  • Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)
  • Малишева (Косово) – Гиберниан (Шотландия)
  • Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Стйарнан (Исландия) – Ильвес Тампере (Финляндия)

ЛНЗ:

  • Вараждін (Хорватия) – Яблонец (Чехия)
  • Богемиан (Ирландия) – Баллкани (Косово)
  • Гётеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)
  • Мотервел (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
  • ДАК (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)

Также возможного оппонента получит киевское Динамо, если команда уступит ПАОК во втором раунде квалификации Лиги Европы и перейдет в Лигу конференций.

Динамо (в случае вылета):

  • Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
  • Санкт‑Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
  • Карабах (Азербайджан) – ЦСКА (Болгария)
  • Алюминий (Словения) – Динамо Сити (Албания)

Если же киевская команда сумеет одолеть греческий клуб, она получит потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы:

  • Победитель пары Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
  • Ягеллония (Польша)
  • Победитель пары Тромсё (Норвегия) – Градец Кралове (Чехия)

К слову, украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев лига конференции Полесье Житомир Лига Европа ФК ЛНЗ

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
"У нас было множество моментов": Костюк о том, что помешало Динамо забить "У нас было множество моментов": Костюк о том, что помешало Динамо забить
Динамо в серии пенальти сумело пройти Университатю Динамо в серии пенальти сумело пройти Университатю
"Хорошо изучили соперников": Костюк настроен решительно перед выездом в Румынию "Хорошо изучили соперников": Костюк настроен решительно перед выездом в Румынию

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: Испания одолела Аргентину в финале, Англия взяла бронзу в матче с Францией
просмотров

Последние новости

Другие11:49
Украинские волейболисты сделали то, чего не удавалось раньше
Формула 111:25
Ферстаппен на Гран-при Бельгии принёс Ред Булл юбилейный подиум
Лига конференций10:49
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают своих потенциальных соперников в еврокубках
Лига конференций10:20
Украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций
ЧМ-202609:46
Тренер Аргентины шокировал заявлением о своём будущем
ЧМ-202609:22
Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом
ЧМ-202608:52
Ферран повторил успех Гетце у 2014
ЧМ-202608:27
Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании
ЧМ-202607:55
Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года
ЧМ-202607:26
Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку у Месси и Холанда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK