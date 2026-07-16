Динамо в серии пенальти сумело пройти Университатю

Два отмененных гола не позволили снять вопросы в основное время.

В четверг, 16 июля, Универсатя принимала дома Динамо в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы.

Киевлянам удалось быстро открыть счет. Редушко точно замкнул навес, однако оказался в офсайде, потому взятие ворот было отменено, а затем и гол Волошина также отменили.

До конца тайма Динамо имело еще два отличных момента, но не сумело их реализовать.

Во втором тайме киевляне продолжили давить, однако Университатя защищалась грамотней и практически не допускала моментов у своих ворот. В итоге поединок перешел в экстра-таймы.

В дополнительное время ни одна из команд не сумела создать серьезной опасности, дотягивая время до пенальти. В итоге Нещерет справился с одним из ударов, а капитан румын отправил мяч выше ворот. Динамовцы же забили все свои удары и прошли в следующую стадию.

Статистика матча Университатя - Динамо 1 раунда квалификации Лиги Европы

Университатя - Динамо 0:0 (по пен. 2:4)

Владение мячом: 42% — 58%

Удары: 11 — 17

Удары в створ: 3 — 6

Угловые: 6 — 2

Фолы: 17 — 18

Университатя: Михаил — Станоев (Чукву, 112), Кристя, Кодря, Кипчу — Пинту (Симион, 112), Драмме (Кинтеш, 92) — Штефанеску (Алиев, 46), Бик, Менди (Адамс, 77) — Макалу (Нистор, 92).

Динамо: Нещерет — Кендзера (Вивчаренко, 77), Биловар, Михавко, Дубинчак (Малиш, 99) — Пихаленок (Буяльский, 63), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 87) — Волошин (Шола, 87), Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 76).

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